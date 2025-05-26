الجيش اللبناني: توقيف عدة مطلوبين بجرائم مختلفة في العديد من المناطق

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاثنين انها أوقفت عدة مطلوبين بجرائم مختلفة في العديد من المناطق.

وقال البيان “دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في بلدات سحمر وخربة قنافار وحوش الحريمة ودكوة – البقاع الغربي، وأوقفت المواطنين (ا.ا.) و(ش.ص.) و(م.ا.) و(ا.م.ا.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية”.

وتابع البيان “كما دهمت وحدة أخرى من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في منطقتي بوادي وحدث بعلبك – البقاع، وضبطت كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية”، واضاف “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام