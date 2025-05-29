الجيش اللبناني: أزلنا سواتر ترابية أقامها العدو الاسرائيلي في خراج بلدة العديسة الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2025 - 18:58

الجيش اللبناني: أزلنا سواتر ترابية أقامها العدو الاسرائيلي في خراج بلدة العديسة الجنوبية

منذ 25 mins 29 May، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس ان وحداتها إزالة عدد من السواتر الترابية التي وضعها العدو الاسرائيلي وتمت إعادة فتح طرق في خراج بلدة العديسة قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وقال البيان إنه “بتاريخ 29/5/2025، عملت وحدة من الجيش، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرق في خراج بلدة العديسة – مرجعيون، كان العدو الإسرائيلي أغلقها بواسطة السواتر”.

وتابع البيان انه “أثناء عمل الوحدة، حاولت عناصر من قوات العدو الاسرائيلي ترافقها دبابة منع الجيش من متابعة العمل من دون أن تتمكن من ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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