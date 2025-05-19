خريس: استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب يوحدنا

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي خريس الى ان “الإنتخابات البلدية والاختيارية يوم السبت المقبل على مستوى جنوب لبنان الذي تم تدمير جزء كبير منه، لذلك يجب أن يوحدنا هذا الإستحقاق”.

ولفت خريس في حديث له الاثنين الى ان “هناك تحالف وتوافق بين حركة أمل وحزب الله ويجب أن نخرج بوحدة صادقة ومخلصة”، وأكد ان “السعي من أجل تحقيق التزكية في أكبر عدد ممكن من القرى الجنوبية”، وقال “جميعنا خط واحد ونهجنا واحد وعدونا اسرائيل التي تهددنا يوميا”.

وأوضح خريس ان “العمل البلدي هو عمل إنمائي إداري وميزانيات البلديات من قبل الدولة لا تكفي نصف أجرة العمال في البلديات”، واضاف “البلدية مسؤولية وعبء كبير”، ودعا “للترفّع عن جميع الحساسيات”.

واكد خريس ان “كل التهديدات لا يمكن أن تجعلنا نتراجع عن مبادئنا وثوابتنا ومنطلقاتنا”، وتابع “علينا التمسك بقوتنا ووطنيتنا وثباتنا ودولتنا الحاضنة”، واضاف “نحن نلتزم بالقرار1701 ولكن من يمنع من تنفيذ هذا القرار هو العدو الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام