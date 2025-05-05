العدو الإسرائيلي يجدد خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار

جدد العدو الإسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار وضمنا للقرار الدولي رقم 1701.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل قناة المنار مساء الاثنين عن “غارة صهيونية على الحدود اللبنانية-السورية في منطقة الشعرة بجرود السلسلة الشرقية”.

بدورها، قالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إنه “تم تسجيل تحليق مستمر وعلى علو مخفوض، للطيران الحربي الاسرائيلي فوق سهل البقاع”.

وتابعت الوكالة “حلقت مروحية اسرائيلية واستهدفت بيوتا جاهزة في بلدة طيرحرفا”.

وتُثير هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار علامات استفهام حول دور المجتمع الدولي، وكل ما يُقال عن الجهود الدبلوماسية والسياسية الهادفة إلى حماية لبنان من العدوانية الإسرائيلية.

المصدر: موقع المنار