العدو الإسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

جدد العدو الاسرائيلي يوم الخميس انتهاكه للسيادة اللبنانية وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط مسجد بلدة عيترون، من دون تسجيل إصابات”.

من جهة ثانية، أفادت الوكالة أن “مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على غرفة جاهزة في محيط بركة ميس الجبل، مما ادى الى اصابة المسعف في كشافة الرسالة الاسلامية أسامة فرحات”.

وكل هذه الخروقات التي يرتكبها العدو الاسرائيلي توضع برسم المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار التي لا تحرك ساكنا امام كل هذه الاعتداءات الصهيونية التي تطال العديد من المناطق اللبنانية.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام