النائب قبلان التقى رئيس “المجلس الأعلى الإسلامي” في العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 21:34

النائب قبلان التقى رئيس “المجلس الأعلى الإسلامي” في العراق

منذ 1 ساعة 16 April، 2025
قبلان قبلان
لبنان

التقى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان في إطار لقاءاته الرسمية مع القيادات العراقية خلال زيارته للعراق، رئيس “المجلس الأعلى الإسلامي” في العراق الشيخ همام حمودي بحضور السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب.

وهنأ قبلان الشيخ حمودي بإعادة انتخابه رئيساً للمجلس ونقل إليه تحيات دولة الرئيس نبيه بري وقيادة حركة أمل.

وخلال اللقاء تناول الطرفان القضايا المشتركة التي تخص البلدين الشقيقين، واكّدا “ضرورة التفاهم والتعاون الكامل على جميع الصعد”.

والتقى النائب قبلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي احمد الاسدي، وجرى التباحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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