النائب قبلان زار السوداني وسلمه رسالة من الرئيس بري

التقى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان في إطار زيارته للعراق، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وسلمه رسالة خطية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور سفير لبنان في العراق علي الحبحاب.

وأعرب قبلان عن شكره وتقديره “لدور الرئيس شيّاع السوداني ولدولة العراق وشعبها الشقيق، الذين وقفوا وما زالوا بكل امكاناتهم الى جانب الشعب اللبناني في كل ما يواجهه من محن وازمات، لا سيما الحرب الاسرائيلية المجرمة التي شنها الكيان الاسرائيلي الغاصب ضد الشعب اللبناني”.

بدوره، حيا السوداني “تضحيات اللبنانيين وصمودهم في دفاعهم عن قضايا وطنهم والأمة”، مشيدا بالدور “الرائد والحكيم الذي يلعبه الرئيس بري في لبنان والمنطقة”، متمنيا “السلامة والأمن والأمان للبنان وفلسطين والمنطقة”.

وأكد السوداني “الالتزام بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والعمل على توحيد الجهود والتنسيق بشأن إطلاق عملية إعادة إعمار مناطقه وتعزيز أمنه واستقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام