قبلان: لرفع الصوت اللبناني في المحافل الدولية ضد الانتهاكات الاسرائيلية

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان إن “الخروقات الإسرائيلية المستمرة بعد وقف إطلاق النار والتعديات المستمرة على قرى وبلدات الجنوب وعلى باقي المناطق اللبنانية، تستلزم رفع الصوت من كل المؤسسات ومن كل الجهات المعنية في لبنان وإقامة حملة دولية عالمية لإلزام إسرائيل تطبيق قرار وقف إطلاق النار ووقف تعدياتها والإسراع بالانسحاب من الجنوب”، واضاف ان “مسؤولية الدولة اللبنانية ومسؤولية اللجنة المعنية بتطبيق وقف إطلاق النار بأن ترعى هذا الأمر وأن تضع حدا للإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة”.

وطالب قبلان “الجهات المعنية اللبنانية برفع الصوت”، واعتبر ان “الصوت اللبناني خافت ويجب أن يرتفع في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وأمام كل العواصم العالمية المعنية بهذا الأمر من أجل وضع حد لكل هذه التجاوزات الإسرائيلية على مستوى الساحة الجنوبية وعلى مستوى لبنان”، ولفت الى ان “إسرائيل تحاول أن تتنصل من الإلتزام بقرار وقف النار وتحاول أن تتنصل من كثير من الأمور”، وتابع “المطلوب أن نواجه هذه المحاولات بموقف وطني لبناني واحد وبموقف دبلوماسي لبناني يتحرك بشكل أسرع وبصوت أعلى على مستوى الساحة الدولية، لأن إسرائيل تجاوزت كل الحدود وتجاوزت الإتفاق وتجاوزت اللجنة الخماسية وهي لا تقيم وزنا أو قيمة أو اعتباراً لأحد”.

وحول الاستحقاق الرئاسي، أمل قبلان أن “يتم انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني القادم”، وقال “نأمل أن يكون لدينا رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر القادم وذلك بناء على الشغل الدائم والدؤوب الذي يقوم به دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من أجل إخراج عملية إنتخاب رئيس الجمهورية”، واضاف “نتمنى أن تلاقيه الكتل النيابية والجهات السياسية وأن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية ليعيد إنتظام المؤسسات على أساسه بعد انتخاب الرئيس يتم تشكيل حكومة وتبدأ عملية إعادة الإعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام