قبلان قبلان جال في ميس الجبل متفقدا آثار العدوان الاسرائيلي

جال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان الاربعاء في بلدته ميس الجبل في جنوب لبنان متفقداً آثار العدوان الاسرائيلي.
وحيا قبلان”دماء الشهداء والجرحى وصمود الأهالي وتضحياتهم الكبيرة”، وأشاد “بجهود العاملين في رفع الركام وفتح الطرقات واعادة تأهيل المرافق العامة لخدمة الناس”.
كما زار قبلان مستشفى “ميس الجبل الحكومي” وجال على اقسامه المتضررة برفقة مديره الدكتور حسين ياسين والطاقم الاداري.
وأجرى قبلان سلسلة اتصالات مع المعنيين لمتابعة بعض الملفات الهامة وفي مقدمتها موضوع الاتصالات والكهرباء وباقي الخدمات الاساسية لأهالي البلدة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام