مصادر طبية : 3 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة جباليا النزلة شمالي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 07:12

مصادر طبية : 3 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة جباليا النزلة شمالي غزة

منذ 19 mins 16 April، 2025
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