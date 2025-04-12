مصادر فلسطينية: غارة لطيران العدو الصهيوني جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 22:58

مصادر فلسطينية: غارة لطيران العدو الصهيوني جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع

منذ 20 mins 12 April، 2025
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