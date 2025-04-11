مرقص بعد مجلس الوزراء: باشرنا بدراسة مواد مشروع قانون إصلاح المصارف وتم اقرارمرسوم تعويض العاملين في التعليم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 21:08

مرقص بعد مجلس الوزراء: باشرنا بدراسة مواد مشروع قانون إصلاح المصارف وتم اقرارمرسوم تعويض العاملين في التعليم

منذ 28 mins 11 April، 2025
بول مرقص
لبنان

اشار وزير الاعلام المحامي بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا، الى انه “تمت المباشرة بدراسة المواد المتعلقة بمشروع قانون إصلاح المصارف وقد أدخلنا عليه بعض التعديلات، على أن نستكمل مناقشته في جلسة تعقد غدا عند الساعة العاشرة صباحا، على امل اقراره”.

وقال: “باشرنا ايضا بدراسة رواتب القطاع العام لانصاف الموظفين، وتم اقرار مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض موقت الى جميع العاملين في قطاع التعليم الرسمي والعالي، بحيث يعطى مدراء المدارس 10 بالمئة بحسب التعميم المنصوص عليه بمفعول من 1 شباط 2025، ويعطى المتعاقدون بالساعة تعويضا موقتا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد بالساعة 11 ضعفا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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