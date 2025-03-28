النائب رعد : العدو هو من يشن العدوان ويواصل الاحتلال والدولة وحدها لا تملك القدرة على الدفاع عن البلد وحمايته – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 17:54

النائب رعد : العدو هو من يشن العدوان ويواصل الاحتلال والدولة وحدها لا تملك القدرة على الدفاع عن البلد وحمايته

منذ 8 mins 28 March، 2025
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