مراسل المنار: العدو استهدف فجراً عدداً من البيوت الجاهزة التي كانت قد وضعت في بلدتي شيحين والناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2025 - 12:14

مراسل المنار: العدو استهدف فجراً عدداً من البيوت الجاهزة التي كانت قد وضعت في بلدتي شيحين والناقورة

منذ 1 ساعة 23 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة