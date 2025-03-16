أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: الولايات المتحدة قدمت إشعارا مسبقا لـ “إسرائيل” حول الضربات في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 06:12

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: الولايات المتحدة قدمت إشعارا مسبقا لـ “إسرائيل” حول الضربات في اليمن

منذ 2 ساعة 16 March، 2025
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