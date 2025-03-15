وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة الليلة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 07:04

وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة الليلة الماضية

منذ 36 mins 15 March، 2025
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