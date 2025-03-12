رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي تجري انتخابات للهيئة الإدارية

أعلنت “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة)”، في بيان، أنها “أجرت اليوم انتخابات للهيئة الإدارية استنادًا إلى دعوة وجهتها إلى جميع أعضاء الهيئة العامة منذ شهر، وذلك بحضور الخبير الانتخابي رياض عيسى من “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” والخبير النقابي الدولي الدكتور غسان صليبي. وبعد اكتمال النصاب القانوني وانسحاب بعض المرشحين، بقي عشرة مرشحين فازوا بالتزكية.

بعد ذلك، عقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها الأول بحضور عيسى وصليبي، وتم خلاله توزيع المهام، فجاءت النتائج على النحو التالي:

– نسرين شاهين: رئيسةً وممثلةً للرابطة تجاه الحكومة.

– عمر إسماعيل: نائبًا للرئيس.

– راغدة رضوان: أمينةً للسر.

– عبد الرحمن زريقة: أمينًا للصندوق.

– نوال حمادة: محاسِبة.

– أدريانا ذياب: مسؤولة الإعلام.

– جوسلين حرب: مسؤولة العلاقات العامة.

– أمل أبي فراج: مسؤولة الأنشطة الاجتماعية.

– سوسن عوّاد: مسؤولة التواصل والاتصال.

– فاطمة الحجيري: مسؤولة تنظيمية.

– سوسن مناصفي: أمينة الشؤون الإدارية.

– هدى حاطوم: مستشارة فخرية للرابطة.

وجرت الانتخابات بحضور المجلس التنفيذي للرابطة، الذي يضم مسؤولي الفروع في المحافظات، الذين سيجرون قريبًا الانتخابات الفرعية.

وأشار البيان إلى أن “الرابطة أنجزت هذا الاستحقاق بعد نضال استمر تسع سنوات، تُوّج العام الماضي بالحصول على العلم والخبر، وتسلم المؤسسون إدارة الرابطة في المرحلة الأولى، واستُكمل اليوم بإجراء الانتخابات، لتصبح بذلك أول رابطة مستقلة مُنتخبة من قبل المتعاقدين بمختلف مسمياتهم”. كما أكد البيان أن الرابطة ستواصل “حملاتها لتحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين عبر الوسائل القانونية والنقابية، من أجل ضمان المكانة التي يستحقونها وتحقيق العيش الكريم الذي ينبغي على الدولة تأمينه لهم”.

وأضافت الرابطة: “لقد وعدنا المتعاقدين منذ تسع سنوات بالسعي إلى تحصيل حقوقهم، وقد أوفينا بذلك من خلال تحقيق العديد من الإنجازات، ويبقى الهدف الأهم، وهو التثبيت. واليوم، أصبحنا رابطة رسمية مستقلة ومُنتخبة، ونتوقع أن يبلغ عدد المنتسبين إليها نحو ألف منتسب خلال أقل من شهرين. كما نعدهم بأن تكون الرابطة لهم السند والضمان والأمان”.

وهنّأت الرابطة “الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم”، موجهة الشكر إلى رياض عيسى على “إشرافه على كل مراحل الانتخابات”، وإلى الدكتور غسان صليبي على “كل الدعم النقابي والفني واللوجستي الذي قدمه للرابطة”.

المصدر: الوكالة الوطنية