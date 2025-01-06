“متعاقدو التعليم الرسمي الاساسي”: لإعطاء الأساتذة حقوقهم

طالبت “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي” في لبنان في بيان لها الاثنين وزير التربية بإعطاء الاساتذة حقوقهم.

وقالت الرابطة “انتهى الفصل الأول باجتماعات مع روابط السلطة، وما وصلنا إلا تسريبات بان أجر الساعة ارتفع ليصبح ٣٦٦ ألف ليرة، وبدل إنتاجية ٣٧٥$، رغم مناشادتنا الدائمة بأجر ساعة عادل ومنصف، وبدل إنتاجية ٦٠٠$”، وتابعت “نحن كأساتذة متعاقدون على مختلف تسمياتنا، لنا حقوق في جعبتكم، وهي: حوافز ٦٠٠$، توقيع عقود المستعان، دفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم، بدل ساعة منصف وعادل لا ما يساوي ٤$، تحديد بدل ساعة الأساتذة المستعان بهم، بدل نقل عن كل يوم حضوري، بدل نقل للأساتذة على صناديق المدارس، دفع أجر ساعة كامل للنظار وللأرشاد، بدل إنتاجية الفصل الأول على الحسبة الجديدة، بدل إنتاجية تشرين الثاني، للذين لم يقبضوها حتى الآن، قبض شهري، دفع النقص الذي حصل ببدل الإنتاجية ٣٠٠$ العام الماضي حيث وصلت إلى حساب الأساتذة مابين ٢٥٠$ و٢٨٥$ من دون أي تبرير، احستاب بدل الإنتاجية على ١٦ ساعة، لأن لا ذنب للأساتذة بعدم تأمين الساعات اللازمة لهم، حوافز ٩٠$ عن عام ٢٠٢١-٢٠٢٢ لثلاتة الآف أستاذ وأستاذة”.

وطالبت الرابطة “وزير التربية بهذه الحقوق التي لم تدفع حتى الآن، وفي حسبتها، لا تساوي أساتذة التعليم الرسمي بموظفي القطاع العام، الذين أقرت لهم، إضافة إلى مضاعفة رواتبهم، بدل إنتاجية وبدل مثابرة، كما أقر لهم ما بين ٨ و١٦ صفيحة بنزين شهريًا، إضافة إلى بدل النقل عن كل يوم عمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام