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February 23 2025 - 04:22

الولايات المتحدة | ترامب يؤكد أنه يحاول “استعادة أموال” المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

منذ 17 mins 23 February، 2025
ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يحاول “استعادة أموال” المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ عام 2022، على خلفية مباحثات بين واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن.

وقال ترامب “أتواصل مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس فلاديمير بوتين، أحاول استعادة الأموال أو تأمينها”.

وأضاف “أعطت أوروبا المال في صورة قرض، وستسترد أموالها، أما نحن فقد أعطينا المال من دون مقابل، لذلك أريد منهم أن يعطونا شيئا في مقابل كل الأموال التي دفعناها”.

وقال الرئيس الأمربكي “نطلب معادن نادرة ونفطًا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه”.

وشدد ترامب “سنستعيد أموالنا لأن هذا ليس عادلا وسنرى ما سيحدث، ولكنني أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ومن الأفضل أن نكون قريبين جدا لأن هذا كان وضعا مروعا”.

المصدر: وكالات

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