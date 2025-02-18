حركة حماس: جرائم التدمير والتهجير في الضفة لن تثني شعبنا عن التصدي لمخططات الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن جرائم الهدم والتدمير والتهجير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم ومخيمها، ومخيم نور شمس، وعموم الضفة الغربية، لن تُثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة والتصدي لمخططاته الإجرامية.

وقالت الحركة في تصريحٍ لها اليوم الثلاثاء، إن ما تشهده طولكرم ومخيماتها من عمليات هدم وتدمير وتهجير قسري يكشف الوجه الفاشي للاحتلال، ويؤكد مضيه في سياسة الإبادة والتهجير والتطهير العرقي بحق شعبنا في كل أماكن وجوده.

وشددت على أن “تصعيد المقاومة والمواجهة في وجه الاحتلال واستنزافه هو السبيل الوحيد لكبح جرائمه ووقف تغوله بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.”

وأضافت أن الضفة تمرّ بمرحلة مفصلية تستوجب توحيد الصفوف، وتعزيز العمل المقاوم، وتكثيف جهود أبناء شعبنا لإفشال مخططات الاحتلال.

كما دعت جماهير شعبنا في كل مكان إلى نصرة أهالي طولكرم وجنين وسائر محافظات الضفة الغربية، والتصدي للعدوان الصهيوني المتواصل، وتكثيف الجهود الشعبية لإغاثة النازحين وإيواء الأسر التي هُدّمت بيوتها.

المصدر: مواقع