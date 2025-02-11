الجيش اللبناني: إصابة ضابط بجروح أثناء إطلاق أحد المطلوبين النار على دورية في صوفر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 23:56

الجيش اللبناني: إصابة ضابط بجروح أثناء إطلاق أحد المطلوبين النار على دورية في صوفر

منذ 5 mins 11 February، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الثلاثاء انه “أثناء توقيف أحد المطلوبين من قبل دورية من مديرية المخابرات في منطقة صوفر، أطلقَ النار على عناصر الدورية، ما أدى إلى تعرّض ضابط لإصابة متوسطة”.

واستنكرت مديرية الإعلام في “الحزب الديمقراطي اللبناني” في بيان لها حادثة إطلاق النار على الرائد في الجيش اللبناني سيزار محمود”، مطالبةً الأجهزة القضائية والأمنية المختصة “باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وإلقاء القبض على الفاعل”.

وأكد البيان أن “من يتجرأ ويعتدي على أي ضابط أو عنصر من عناصر القوى المسلحة جمعاء يجب أن يُحاسب ويكون عبرة لمن يعتبر”، وتمنّى “الشفاء العاجل للرائد محمود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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