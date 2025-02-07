فرنسا | الإليزيه: الإمارات ستستثمر ما بين 30 و50 مليار يورو في مركز معلومات عملاق للذكاء الاصطناعي

أعلن قصر الإليزيه امس الخميس، أنّ دولة الإمارات ستبني في فرنسا “مجمعًا” محوره الذكاء الاصطناعي، مع مركز معلومات عملاق بقدرة حوسبة قد تصل الى جيغاواط واحد، “الأمر الذي يمثل استثمارات تراوح قيمتها بين 30 و50 مليار يورو”.

وتشكل هذه الاستثمارات جزءًا من اتفاق شراكة حول الذكاء الاصطناعي تم توقيعه، مساء أمس الخميس، في باريس بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

ولم يتم حتى الآن تحديد مكان إقامة المجمع، علمًا أن صندوق “إم جي إكس” للاستثمارات الذي تدعمه الإمارات سيتولى تطويره.

وهذا أول استثمار كبير يتم إعلانه لمناسبة القمة حول الذكاء الاصطناعي التي تستضيفها باريس حتى الثلاثاء المقبل، وتعكس توجهًا لدى فرنسا وأوروبا لتكونا قوتين منافستين في مواجهة الولايات المتحدة والصين.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت صباح أمس أنها حددت 35 موقعا جاهزا لاستقبال مراكز للمعلومات، ويقضي دور هذه المراكز بتجميع معلومات وتأمين قدرات حوسبة هائلة يتطلبها الذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالات