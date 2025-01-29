السيد حسين الموسوي يوجه تحية إلى أهل الجنوب اللبناني العائدين إلى قراهم

وجه المستشار السّياسي لأمين عام حزب الله، السيد حسين الموسوي، التحية إلى أهل الجنوب اللبناني. وقال في بيان: “السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في حولا والخيام ومارون الراس وعيتا وكل الجنوب ولبنان وفلسطين”.

ووجه رسالة إلى العالم بالقول: “يا أهل العالم، ألا ترون الصهاينة يغتالون الأبرياء المدنيين القاصدين أرضهم لاستخراج شهدائهم الأبرار وإحياء هذه الأرض التي دمرها المشروع الأميركي الصهيوني؟”

وتابع: “ألم تروْهم يغتالون المساجد، وأشجار الزيتون، وآبار مياه الشفة، والمدارس، والمنازل التي تنادي أهلها؟” وأضاف: “لماذا نرى العقلاء المتحضّرين ساكتين عن الحق إلا واحدًا منافقًا قال إن شعبنا الزاحف إلى الله هم دروع بشرية؟”

وختتم السيد الموسوي بيانه بالقول: “يا أهل العالم، انطقوا ولا تتفرجوا على الباطل متطاولًا، يُمعِن في ذبح الحق وأهله المقاومين. عودوا إلى إنسانيتكم قبل أن تحلّ عليكم لعنة الله ورُسُله فتندموا وأنتم تشهقون”.

المصدر: موقع المنار