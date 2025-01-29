السيد حسين الموسوي يوجه تحية إلى أهل الجنوب اللبناني العائدين إلى قراهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 19:46

السيد حسين الموسوي يوجه تحية إلى أهل الجنوب اللبناني العائدين إلى قراهم

منذ 46 mins 29 January، 2025
السيد حسين الموسوي
لبنان

وجه المستشار السّياسي لأمين عام حزب الله، السيد حسين الموسوي، التحية إلى أهل الجنوب اللبناني. وقال في بيان: “السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في حولا والخيام ومارون الراس وعيتا وكل الجنوب ولبنان وفلسطين”.

ووجه رسالة إلى العالم بالقول: “يا أهل العالم، ألا ترون الصهاينة يغتالون الأبرياء المدنيين القاصدين أرضهم لاستخراج شهدائهم الأبرار وإحياء هذه الأرض التي دمرها المشروع الأميركي الصهيوني؟”

وتابع: “ألم تروْهم يغتالون المساجد، وأشجار الزيتون، وآبار مياه الشفة، والمدارس، والمنازل التي تنادي أهلها؟” وأضاف: “لماذا نرى العقلاء المتحضّرين ساكتين عن الحق إلا واحدًا منافقًا قال إن شعبنا الزاحف إلى الله هم دروع بشرية؟”

وختتم السيد الموسوي بيانه بالقول: “يا أهل العالم، انطقوا ولا تتفرجوا على الباطل متطاولًا، يُمعِن في ذبح الحق وأهله المقاومين. عودوا إلى إنسانيتكم قبل أن تحلّ عليكم لعنة الله ورُسُله فتندموا وأنتم تشهقون”.

المصدر: موقع المنار

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