المكتب السياسي لأنصار الله: نجدد العهد مع فلسطين وغزة أن اليمن مستمر في موقفه التضامني المبدئي مع الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 23:38

المكتب السياسي لأنصار الله: نجدد العهد مع فلسطين وغزة أن اليمن مستمر في موقفه التضامني المبدئي مع الشعب الفلسطيني

منذ 2 ساعة 23 January، 2025
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