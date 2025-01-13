هيئة البث الإسرائيلية: مصادر أجنبية تؤكد تسلم الاحتلال وحركة حماس مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 12:56

هيئة البث الإسرائيلية: مصادر أجنبية تؤكد تسلم الاحتلال وحركة حماس مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار

منذ 35 mins 13 January، 2025
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