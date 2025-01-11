حرائق لوس أنجلوس: دمار واسع وأضرار بمليارات الدولارات

تواصل فرق الإطفاء جهودها لمكافحة الحرائق الضخمة التي دمرت آلاف المنازل والمباني في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مُوقعة أضرارًا اقتصادية تجاوزت 135 مليار دولار.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن عدد المباني المتضررة من الحرائق تجاوز 10,000 منزل ومرفق، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل للسيطرة على النيران التي اجتاحت مناطق سكنية واسعة.

وحولت الحرائق، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، مناطق شاسعة في لوس أنجلوس إلى أنقاض ملتهبة، حيث تم تدمير العديد من الكتل السكنية بالكامل.

وتزامن اندلاع الحرائق مع هبوب رياح سانتا آنا العاتية، التي ساهمت في تسريع انتشار النيران بشكل كارثي.

وأُجبر نحو 153,000 شخص على النزوح من منازلهم إثر أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات في المناطق المتضررة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن 57,000 منزل لا يزال مُعرضًا للخطر، بينما تعمل فرق الأمن على فرض حظر تجول في مناطق “حرائق باليسايدس” و”إيتون” لمنع عمليات النهب والتخريب في المناطق التي تم إخلاؤها.

ولم تحدد الجهات المختصة بعد السبب الرئيسي وراء اندلاع هذه الحرائق، وما إذا كانت ناجمة عن عوامل بشرية أو طبيعية.

المصدر: مواقع