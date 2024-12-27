تيمور جنبلاط: نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر القادم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 23:20

تيمور جنبلاط: نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر القادم

منذ 55 mins 27 December، 2024
تيمور جنبلاط
لبنان

أمل رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان النائب تيمور جنبلاط بانتخاب رئيس جمهورية في التاسع من الشهر القادم.

وقال جنبلاط في حديث له الجمعة “أريد أن أتمنّى للبنان واللبنانيين الذين تعبوا من كل المراحل السابقة أن نقدر نحن وكل الكتل النيابية، بإعطائهم فرصة انتخاب رئيس جمهورية في التاسع من الشهر القادمم”، وتابع “حان وقت الانطلاق لنبني من جديد الدولة ونعطي الناس أملا بأيام أفضل”.

يذكر ان مجلس النواب اللبناني يعقد في 9 كانون الثاني/يناير 2025 جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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