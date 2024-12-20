الدفاع المدني: نقل أشلاء شهيد في البياضة إلى براد كفرا وعمليات البحث في حي الجلاحية في الخيام تستكمل غدا

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أن “المدير العام بالتكليف العميد نبيل فرح يتابع سير العمليات التي نفذتها عناصر الدفاع المدني، لليوم الرابع على التوالي، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، لرفع الأنقاض في حي الجلاحية ببلدة الخيام، من دون التمكن خلال ساعات النهار من العثور على أي مفقودين”.

وأشارت إلى أن “عناصرها ستستكمل غدا عمليات البحث والمسح الميداني الشامل إلى حين العثور على جميع المفقودين”.

وفي سياق متصل، قالت المديرية: “إثر بلاغ ورد إلى غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني حول العثور على أشلاء شهيد في بلدة البياضة – قضاء صور، عملت عناصر الدفاع المدني على نقل الأشلاء إلى براد في بلدة كفرا، حيث ستجرى فحوص DNA للتحقق من هويته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام