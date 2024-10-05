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October 5 2024 - 20:58

لجنة ادارة الكوارث في محافظة الشمال: 49462 نازحا

منذ 2 ساعة 5 October، 2024
لوغو المنار
لبنان

أعلنت لجنة ادارة الكوارث في محافظة الشمال، في تقريرها اليومي، ان “اعداد النازحين جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي على لبنان في تزايد مستمر الى الاقضية الشمالية كافة، ووصل عدد النازحين اليوم في 5 تشرين الاول 2024، والذين استقبلوا في المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، الى 13897 نازحا موزعين على الشكل الاتي:

طرابلس 6085، المنية الضنية 2250، زغرتا 3135، الكورة 1610، البترون 817، المجموع: 13897.

اما عدد النازحين خارج المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية فهم موزعين على الشكل التالي:

طرابلس 10000، المنية الضنية 8500، زغرتا، 6000، الكورة 7145، البترون 3000، بشري 920، المجموع: 35565.

هذه الارقام هي اولية ولسيت دقيقة بسبب تعذر اجراء الاحصائيات بشكل يومي خارج المراكز المعتمدة رسميا”.

واكدت اللجنة ان “حركة النزوح مستمرة باتجاه المناطق الشمالية بوتيرة اقل من الايام السابقة، ويعمل اعضاء اللجنة بالتعاون مع الادارات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية وهيئة الاغاثة والصليب الاحمر والبلديات لعمليات الاستجابة السريعة لحاجات النازحين ومستلزماتهم، كما يتم تحويلهم الى مراكز الايواء المعتمدة رسميا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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