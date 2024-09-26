القناة 12 العبرية: حوالي 40 صاروخاً اطلقت في الرشقة الاخيرة من لبنان على صفد وميرون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 17:08

القناة 12 العبرية: حوالي 40 صاروخاً اطلقت في الرشقة الاخيرة من لبنان على صفد وميرون

منذ 11 mins 26 September، 2024
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