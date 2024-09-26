العدوان الصهيوني مستمر على الجنوب والبقاع… وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين

واصلت طائرات العدو الصهيوني اليوم الخميس غاراتها على الجنوب والبقاع اللبناني، واستهدفت أكثر من منطقة في الهرمل. كما نفذ الطيران الحربي المعادي ليل أمس الأربعاء سلسلة غارات عنيفة على البقاع الأوسط، مرتكباً مجازر في عدد من القرى والبلدات.

وتحدثت مصادر محلية عن استشهاد 23 شخصاً غالبيتهم من اللاجئين السوريين بينهم أطفال في بلدة يونين بالبقاع الشمالي، جراء الاعتداءات الصهيونية، كما استشهد أكثر من عشرة مدنيين في بلدتي الكرك قرب زحلة وبلدة شعث في البقاع الشمالي، وتعمل فرق الاسعاف والانقاذ على فتح الطرقات وانتشال الجرحى والشهداء من تحت الانقاض.

وطالت الاعتداءات الصهيونية مدينة بعلبك وبلدات علي النهري، حارة الفيكاني، ماسا، كرك، نوح، تعلبايا وجلالا.

من جهته، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن عدد النازحين حالياً في مراكز الإيواء هو 70 ألفا و100 نازح موزعين على 533 مركز إيواء.

وللاطلاع على آخر التطورات، معنا مراسلونا من الجنوب علي شعيب ومن بعلبك علي يزبك ومن النبطية علي شبيب.

من بعلبك معنا مراسل المنار علي يزبك

ومن الجنوب، المراسل علي شعيب

وايضاً عن تطورات العدوان على النبطية في جنوب لبنان، معنا مراسل المنار علي شبيب

وللاطلاع على آخر التطورات في الهرمل… المراسل المنار غسان قانصوه

المصدر: قناة المنار