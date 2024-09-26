مصادر عبرية: تعليمات للمستوطنين في صفد وعدد من مستوطنات الجليل الأعلى بالبقاء قرب الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 07:52

مصادر عبرية: تعليمات للمستوطنين في صفد وعدد من مستوطنات الجليل الأعلى بالبقاء قرب الملاجئ

منذ 36 mins 26 September، 2024
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