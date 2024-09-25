6 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأة حامل في قصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج

انتشلت فرق الإنقاذ، اليوم الأربعاء، 6 شهداء، بينهم 3 أطفال، وامرأة حامل في شهرها السابع، إضافة إلى عدد من الجرحى، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة السعود في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر اعلامية إنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت وزارة الصحة بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 41,495 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أكدت ارتفاع عدد الإصابات إلى 96,006، فيما لا يزال آلاف الضحايا محاصرين تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت ارتكاب قوات الاحتلال أربع مجازر بحق العائلات، مما أدى إلى استشهاد 28 مواطناً وإصابة 85 آخرين.

كما أضافت أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات بسبب استمرار القصف العنيف.

المصدر: وكالة وفا