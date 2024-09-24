الدفاع المدني: حصيلة الغارة المعادية على مبنى سكني في بلدة النبي ايلا في البقاع بلغت حتى الخامسة والربع عصرا 4 شهداء و6 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 18:48

الدفاع المدني: حصيلة الغارة المعادية على مبنى سكني في بلدة النبي ايلا في البقاع بلغت حتى الخامسة والربع عصرا 4 شهداء و6 جرحى

منذ 53 mins 24 September، 2024
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