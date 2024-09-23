العراق| المقاومة الإسلامية تبث مشاهد من إطلاق طيران مسير اتجاه هدف حيوي في الاراضي المحتلة

وثقت المقاومة الاسلامية في العراق مشاهد من إطلاق طيران مسير اتجاه هدف حيوي في الاراضي الفلسطينية المحتلة

وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلاميّة في العراق، أمس الأحد، مهاجمة هدف في غور الأردن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان لها، مساء اليوم، قالت المقاومة إنّه “واستمرارًا بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونصرةً لأهلنا في فلسطين، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمنا بالطيران المسيّر الأرفد هدفًا في غور الأردن بأراضينا المحتلة”.

ولفت البيان إلى أنّ هذا الهجوم يُعد “الهجوم الخامس هذا اليوم”، فيما أكّدت المقاومة “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 22-9-2024 بالطيران المسيّر “الأرفد” هدفاً في غور الاردن بأراضينا المحتلة. ويعد الهجوم الخامس هذا اليوم.

تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأحد ١٨ – ربيع الاول – ١٤٤٦ هـ

المصدر: وكالة يونيوز + الاعلام الحربي