عبد الحكيم جمال عبد الناصر: العدوان الصهيوني على لبنان جريمة حرب جديدة لهذا الكيان اللقيط

دان المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر عمليات القتل الجماعي الإرهابية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في لبنان وفلسطين المحتلة. وأكد “أنها جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة من جرائم الحرب التي قام بها هذا الكيان اللقيط منذ نشأته”.

ولفت عبد الناصر في بيان له الخميس الى ان”انتصار المقاومة في لبنان وفي فلسطين هو أمر حتمي بإذن الله”، وتابع “مهما حاول العدو الصهيوني إطالة أمد بقاءه الغاصب في الأرض العربية فإنه إلى زوال عما قريب على يد المقاومين الأبطال”.

واشار عبد الناصر الى انه “سوف تتحقق مقولة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر: إن المقاومة وجدت لتبقى وسوف تبقى وستنتصر”.

المصدر: بريد الموقع