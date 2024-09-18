جنبلاط للمنار: الاسرائيلي يملك شبكة من العملاء ويستفيد من التكنولوجيا التي لديه وهذه حرب من نوع جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 22:10
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الخميس الساعة 5 عصراً حول آخر التطورات
المقاومة الإسلامية: قصفنا مرابض مدفعية العدو في نافيه زيف بالصواريخ ردا على الاعتداءات على بلدتي مجدل سلم وبليدا
المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على بلدتي مجدل سلم وبليدا بقصف مقر سرية في موقع حبوشيت بصواريخ الكاتيوشا
مراسل المنار: غارتان للعدو على بلدة كفركلا واطراف بلدة حلتا جنوب لبنان
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: هذا العدوان له عقابه وقصاصه الخاص والعقاب آت حتماً بإذن الله
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يستنكر بشدة جريمة الكيان الصهيوني في لبنان
السفارة الايرانية في بيروت: علاج السفير أماني يسير بشكل جيد وما يشاع حول حالته الجسدية والبصرية غير صحيح
سرايا القدس: مقاتلونا في مجموعات قباطية تمكنوا من اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولة حصار أحد المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة تخلله دهم عشرات المنازل
سرايا القدس: مقاتلونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي بمحيط المنزل المحاصر في قباطية
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة تخلله دهم عشرات المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
جنبلاط للمنار: الاسرائيلي يملك شبكة من العملاء ويستفيد من التكنولوجيا التي لديه وهذه حرب من نوع جديد
منذ 32 mins
18 September، 2024
عاجل
وليد جنبلاط
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