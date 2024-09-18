‫جنبلاط للمنار: الاسرائيلي يملك شبكة من العملاء ويستفيد ‫من التكنولوجيا التي لديه وهذه حرب من نوع جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 22:10

‫جنبلاط للمنار: الاسرائيلي يملك شبكة من العملاء ويستفيد ‫من التكنولوجيا التي لديه وهذه حرب من نوع جديد

منذ 32 mins 18 September، 2024
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