وليد جنبلاط نعى البابا: في عظته الأخيرة أكد أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسبب وضعا إنسانيا مروّعا

اعتبر الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط أن “وفاة البابا فرنسيس خسارة كبيرة للإنسانية جمعاء، فهو كان نصيرًا للفقراء والمظلومين ومن أشد الداعين لاعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات”.

وقال جنبلاط في حديث له يوم الاثنين إن “وصية البابا الراحل الذي ناشد في عظته الأخيرة في عيد الفصح المجيد أمس الأحد، والتي ألقاها أحد مساعديه نيابة عنه، الدول المعنية تقديم المساعدة لشعب يتضور جوعًا ويطمح إلى مستقبل من السلام، واصفاً الوضع في غزة بالمأساوي وأن الحرب الإسرائيلية على غزة تولّد الموت والدمار وتُسبب وضعًا إنسانيًا مروّعًا ومشينًا”.

أضاف جنبلاط “إني أتقدّم من الكرسي الرسولي في الفاتيكان ومن الكنيسة الكاثوليكية حول العالم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعياً للراحل الكبير “بالرحمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام