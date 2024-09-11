خريس: لا خيار سوى المقاومة بمواجهة العدوانية الصهيوينة

رأى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس ان “المرحلة الراهنة خطيرة ودقيقة وتستدعي المزيد من الصبر والقوة والوحدة الوطنية، بالاضافة الى كل العناوين التي تمكننا من الصمود لمواجهة المحتل الاسرائيلي الذي لا يزال يفتك بشعب آمن بالله يسفى للحصول على حقه والدفاع عن قضيته”

ودعا خريس في حديث له الاربعاء الى “موقف حازم يردعها عن مواصلة مجازرها لان الاجتماعات والاتفاقيات لا تحدي فالمواجهة تكون بالقوة لان الشعب الفلسطيني ليس لديه من خيار سوى المقاومة للوقوف بوجه تعنت نتنياهو واملاءاته”، ولفت الى انه “ليس أمامنا سوى الصمود والدفاع عن ارضنا”، وشدد على ان “تهديدات العدو لا ولن تخيفنا المعادلات تغيرت ولا يمكن للعد ان يفكر حتى باي اجتياح بري”.

من جهة ثانية، أكد خريس على “ضرورة تلقف دعوة الرئيس نبيه بري للحوار والوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام