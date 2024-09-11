وزير الدفاع شدد على حق العسكريين برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 15:06

وزير الدفاع شدد على حق العسكريين برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم

منذ 27 mins 11 September، 2024
وزير الدفاع موريس سليم
لبنان

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم  أمام زواره ” حق العسكريين في كل الاسلاك العسكرية في الخدمة والتقاعد برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم بما يضمن لهم حياة كريمة مع عائلاتهم بعد ان أصاب رواتبهم من تدني كبير لقيمتها مقارنة مع حقوقهم الأساسية”.

واعتبر  انه “لا يجوز أن تكون هناك معايير متفاوتة على مستوى القطاع العام في موضوع الرواتب كما أن الأسس المعتمدة لإعطاء ما يسمى مساعدات أو مساهمات تتناقض مع المبادئ الأساسية لسلم رواتب القطاع العام”.

وشدد الوزير سليم على ” أن الحد الأدنى المقبول هو ان تعطى نسبة لا تقل عن أربعين في المئة من القيمة الأساسية للرواتب  التي كانت عليها قبل الأزمة المالية”.

النائب طرابلسي

وعرض وزير الدفاع  مع النائب عدنان طرابلسي للأوضاع العامة وآخر المستجدات في البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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