مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 18:20

مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة الناقورة

منذ 15 mins 1 September، 2024
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