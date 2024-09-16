مراسل المنار : قصفٌ مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 16 2024 - 17:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
16 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعات لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية
المقاومة الإسلامية شنت هجوماً بمسيرة انقضاضية على تجمع لجنود العدو في محيط موقع المطلة
الإمام الخامنئي: هوية الأمة الإسلامية قضية جوهرية تتجاوز القومية والحدود الجغرافية لا تغير من حقيقتها
الرئيس الإيراني: ما يمتلكه اليمنيون من صواريخ هو نتاج جهودهم والصواريخ المستخدمة في هجوم الأحد غير موجودة في إيران
الرئيس بزشكيان: يريدون منا الالتزام من طرف واحد وهذا غير مقبول
الرئيس الايراني: لن نخضع للتهديدات والضغوط وعلى الاميركيين ان يلتزموا بتعهداتهم
الرئيس الايراني: نقوم بتخصيب اليورانيوم بما يفي بحاجتنا ولا نسعى للتسلح النووي
السنوار: يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالة المعاناة من العدوان والحصار وحالة المقاومة الباسلة
مراسل المنار : قصفٌ مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة الناقورة
منذ 36 mins
16 September، 2024
عاجل
بلدة الناقورة
التعليقات
ذات صلة
مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة الناقورة
مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة الناقورة
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدة الناقورة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}