الوزير الحاج حسن: مكافحة التهريب هي شكل من أشكال الصمود والمقاومة

رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عباس الحاج حسن ان “مكافحة التهريب هي شكل من أشكال الصمود والمقاومة لأن الأمن الغذاىي وسلامة غذاء المواطن هي عناوين اساسية واستراتيجية نحن بأمسّ الحاجة إليها من أجل تثبيت المواطنين بأرضهم”.

كلام الحاج حسن جاء الاربعاء خلال زيارته مصلحة زراعة بعلبك الهرمل، حيث نوه بالجهود الجبارة التي يقوم بها جميع العاملين في المصلحة في إدارة العمل، وتقدم منهم “بالشكر الكبير على النتائج المميزة التي تحققها حملة مكافحة تهريب الحليب ومشتقاته بالشراكة مع الجيش اللبناني”.

وأشار الحاج حسن الى أن “الحملة التي شهدتها مصلحة بعلبك الهرمل سيكون لها مثيلاتها في باقي المحافظات، بالتنسيق التام مع القوى الأمنية وتحديداً الجيش اللبناني مشكوراً على كل جهد يقوم به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام