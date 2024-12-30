الوزير الحاج حسن: سنواصل جهودها لتطوير القطاع وضمان استدامته

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عباس الحاج حسن على “أهمية الدعم المستمر للقطاعين الزراعي والحيواني”.

وشدد الحاج حسن أن “وزارة الزراعة ستواصل جهودها لتطوير هذا القطاع وضمان استدامته، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد”، وأشار إلى أن “الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية لتحسين الوضع الراهن، منها تقديم المساعدات العاجلة إلى المربين المتضررين، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين الدعم اللوجستي والمالي الضروري لدعم هذا القطاع الحيوي”.

كلام الحاج حسن جاء الاثنين خلال استقباله وفدا من نقابة مربي المواشي في الجنوب، حيث جرى البحث في مشاكل قطاع تربية المواشي في المنطقة، لا سيما بعد تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، والأضرار التي لحقت بالمرافق الزراعية والحيوانية جراء القصف والدمار الذي خلفه العدوان.

كما جرى البحث بسبل تطوير القطاع عبر تحسين الإنتاجية وتوفير التسهيلات للمربين لزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام