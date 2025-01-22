تقرير مصور | افتتاح مركز لتربية الأسماك في بلدة عنجر برعاية وزير الزراعة

افتتح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن مركز تربية الأسماك في عنجر، وذلك في إطار دعم الثروات الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. حضر الافتتاح وزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير البيئة ناصر ياسين، وعدد من الفعاليات وأهالي المنطقة.

وأشار الحاج حسن إلى أهمية دعم هذا القطاع المنتج في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية. في حين ولفت الوزير ياسين إلى أهمية التعاون بين الوزارات لتحقيق مصلحة البلاد.

ومن جهته، أشار رئيس بلدية عنجر، وارتكس خوشيان، إلى أن هذا المشروع سيساهم في زيادة فرص العمل.

ويضم هذا المشروع عشرات الأحواض الصيفية والشتوية لتوفير بذور أسماك الترويت لكل مزارع الأسماك في الأراضي اللبنانية.

المصدر: قناة المنار