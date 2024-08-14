مراسل المنار: صلية بالصواريخ الثقيلة وصافرات الإنذار دوت في اربع مناطق في الجليل الغربي واصوات انفجارات عنيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 00:18

مراسل المنار: صلية بالصواريخ الثقيلة وصافرات الإنذار دوت في اربع مناطق في الجليل الغربي واصوات انفجارات عنيفة

منذ 36 mins 13 August، 2024
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