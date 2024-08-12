النائب الموسوي: مجزرة مدرسة التابعين حصلت بدعم وبإصرار وبسلاح غربي

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي أن “المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أهالي غزة أثناء صلاة الفجر في مدرسة التابعين، جاءت بدعم وبإصرار وبسلاح غربي وبتغطية من الغرب الذي اتحفنا جميعا على مدى قرون وعقود وفي جامعاته ونصوص قوانينه، بضرورة احترام حقوق وحرية الإنسان وتقرير المصير”.

وقال الموسوي في حديث له الاثنين “لكن هذه النصوص والقوانين قد سقطت سقطة واحدة وانهارت أمام أعيننا، لنكتشف حقيقة أن كل ما يتحدثون به من خلال وسائل إعلامهم وأفلام السينما وغيرها من وسائل الإبهار والإشهار على المستوى الإعلامي والفكري والثقافي، هو زيف ووهم وكذب ونفاق على الشعوب كلها والعالم بأسره”.

وسأل الموسوي دول الغرب “أين هي دساتيركم وقوانينكم وتعاليمكم وحضارتكم من هؤلاء الذين يتطايرون أشلاء من نساء وأطفال؟، أليس هذا دليل واضح وساطع لا لبس فيه على كذبهم ونفاقهم، وعلى أن الحياة التي يتحدثون عنها والحماية التي يقدمونها والاحترام لحقوق الانسان، إنما هي لما يسمونه ويعتقدون به جنسهم الأبيض العنصري الذي لا يقيم وزناً لأي أحد من الناس خارج العقيدة الصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام