طيران الشرق الاوسط : الرحلات للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن “رحلاتها للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

– الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

06:10 02:15 بيروت دبي ME431

05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435

16:55 12:25 بيروت بغداد ME321

صباح 10 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

صباح 10 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 10 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME204

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

14:25 09:55 بغداد بيروت ME320

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– السبت 10 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

صباح 11 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME204

صباح 11 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 11 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403

صباح 11 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443

06:10 02:15 بيروت دبي ME431

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435

05:10 02:15 بيروت دبي ME431

06:50 07:40 بيروت لارنكا ME1272

صباح 12 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

صباح 12 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 12 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

16:30 12:45 جدة بيروت ME1368

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الإثنين 12 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435

06:10 02:15 بيروت دبي ME431

صباح 13 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 13 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403

صباح 13 آب 11:00 22:00 بيروت لندن ME204

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435

06:10 02:15 بيروت دبي ME431

صباح 14 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

صباح 14 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403

صباح 14 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 14 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443

صباح 14 آب 08:30 22:00 بيروت لندن ME204

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

– الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام