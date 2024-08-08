طيران الشرق الاوسط : الرحلات للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن “رحلاتها للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
– الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
16:55 12:25 بيروت بغداد ME321
صباح 10 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
صباح 10 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 10 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
– الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
14:25 09:55 بغداد بيروت ME320
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
– السبت 10 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
صباح 11 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME204
صباح 11 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 11 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
صباح 11 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
– الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
05:10 02:15 بيروت دبي ME431
06:50 07:40 بيروت لارنكا ME1272
صباح 12 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
صباح 12 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 12 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
– الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
16:30 12:45 جدة بيروت ME1368
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
– الإثنين 12 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
صباح 13 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 13 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
صباح 13 آب 11:00 22:00 بيروت لندن ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
– الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
صباح 14 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
صباح 14 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
صباح 14 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 14 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
صباح 14 آب 08:30 22:00 بيروت لندن ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
– الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة “.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام