روبوت روسي يحطم الرقم القياسي العالمي

حطم الروبوت الذي طورته روسيا الرقم القياسي العالمي لأسرع حل لمكعب روبيك، حيث حله في 0.203 ثانية.

وقال مطور الروبوت الروسي والمهندس في شركة “ياندكس” ألكسندر كروتوف إن صاحب الرقم القياسي السابق، وهو روبوت من شركة “ميتسوبيشي إلكتريك” اليابانية، حل المكعب بنتيجة 0.305 ثانية، وأضاف قائلا: “إن الشركة اليابانية طورت الروبوت من مكونات محلية، أما أنا فصممت الروبوت خصيصا لحل المكعب واستخدمت المكونات التي تباع في السوق. وتم تسجيل الرقم القياسي في فعالية خاصة أقيمت في 5 يوليو الماضي”.

على سبيل المقارنة، فخلال الوقت الذي يقضيه الروبوت في التطوير، يكون لدى العقل البشري فقط الوقت لفهم الصورة التي يراها، والعين لديها الوقت للرمش فقط. وكان الرقم القياسي البشري الخاص بحل مكعب روبيك 3.13 ثانية.

وفي 10 ميللي ثانية، يلتقط الروبوت صورا للحواف بكاميرات ويعالجها ببرنامج خاص، ثم يخطط لتصرفاته خلال 8 ميللي ثانية ويحسب تسلسل التجميع في أقل عدد من الحركات. ثم يقوم بحل المكعب في 184 مللي ثانية، ويقوم في الوقت نفسه بتحريك وجوهه باستخدام ستة محركات.

وقال المطور الروسي: “من أجل تحطيم الرقم القياسي العالمي قُمت بتحسين كود الروبوت وتكوينه بحيث تتفاعل مكوناته مع بعضها البعض في أسرع وقت ممكن، وعلى سبيل المثال، فعند التقاط الصور ومعالجتها من الكاميرات استخدمت برامج تشغيل متخصصة للتحكم في عناصر مختلفة من الروبوت، بما في ذلك المحركات”. وأضاف المطور أن من بين المحركات تم اختيار تلك التي تصل إلى سرعات عالية بأقل وقت. ويتم تركيب نماذج مماثلة في روبوتات نقل البضائع والدراجات الكهربائية”.

يذكر أن كروتوف يعمل على تطوير هذا المشروع منذ سنوات، وخلال هذه الفترة أدخل عددا من التعديلات على الروبوت. ويقوم كروتوف في شركة “ياندكس” الروسية بتطوير البنية التحتية للشبكات العصبية اللغوية، والتي يتم استخدامها في منتجات الشركة المختلفة، على سبيل المثال في Search وNeuro.

المصدر: روسيا اليوم