مراسل المنار : استهداف موقع للعدو الصهيوني في مرتفعات كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 19:50

مراسل المنار : استهداف موقع للعدو الصهيوني في مرتفعات كفرشوبا

منذ 28 mins 7 August، 2024
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